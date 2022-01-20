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"Bu ziyareti ezber bozan nitelikteki politikaların yansıması olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündem 20.01.2022, 19:05 20.01.2022, 20:09
"Bu ziyareti ezber bozan nitelikteki politikaların yansıması olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador'la ticaret hacmiyle ilgili olarak, "Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bukele'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini, ezber bozan nitelikteki politikaların yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turko tanınan sayın Bukele'nin ziyareti bizler için ayrı anlam taşıyor. Göreve gelmesinin ardından ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ AÇACAĞIZ"

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin açılışı bugün yapıldı. İnşallah biz de El Salvador Büyükelçiliğimizi açacağız. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Dolayısıyla bu rakamın önümüzdeki 5 yıl sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki, korunması anlaşmalarının müzakerelerini en kısa sürede tamamlayacağız.

El Salvador'un kalkınması için Türk firmaları her türlü desteği vermeye devam edecek. El Salvador'un birçok Orta Amerika ülkesiyle birlikte geçen yıl kutladığı bağımsızlık yıldönümünü gönülden tebrik ediyorum. Yarın İstanbul'da bölge ülkeleriyle ilgili tarihimize ışık tutacak önemli bir sergiyi açacağız.

"EL SALVADOR'UN UYDUSU BELKİ DE TÜRK TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE OLACAK"


BUKELE: Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Gerçekten Türkiye'de bulunmak benim için büyük mutluluk. Türkiye'yi, halkını, tarihini takdir ediyoruz. Türkiye tekrar büyüyor. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Bizim ülkemiz, ticaretimiz küçük ama bir yılda ticaret hacmimizi yüzde 80 arttırdık. Benim babam '1'den 2'ye gitmekle 1 milyondan 2 milyona gitmek aynı şey' derdi. Bizim için 500 milyonluk büyümeyi 5 yılda çok zor değil. El Salvador'da herkes Osmanlı'yı, Türk kültürünü biliyor, tanıyor. Sizin iyi bir lideriniz var. Burada olmaktan mutlu ve onurluyuz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Heyetler arasında güzel bir görüşme gerçekleştirdik. El Salvador bölge için lojistik için bir yer olabilir. Enerji, inşaat yatırımı, deniz limanları, savunma sanayi gibi konulara değindik. Gerçekten verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İthalat, ihracat, ticaret konularından bahsettik. El Salvador ve Honduras arasındaki tünelden de bahsettik. Osmanlı İmparatorluğu, Amerika keşfedildiğinde çok güçlüydü. Muhtemelen coğrafi sebeple Amerika kıtasına gitmemişti. Bugün artık Cebelitarık'tan geçmeniz gerekmiyor. Bu yüzden bu rakamlara ulaştık ve daha da fazla olacak. Orada iki tane Amerika var. Kuzey Amerika, Kanada ve Latin Amerika. Latin Amerika özel bir yer, yüksek enerjiye sahip. Keşfetmek isteyeceğiniz yerler, yatırım alanları var Türkiye'de olduğu gibi. Yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un uydusu Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu çok büyük bir başlangıç. El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç. Çok teşekkürler sayın Cumhurbaşkanı.

SORULAR

"TÜRKİYE BÜYÜYOR, BİZ DE BÜYÜMENİN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

BUKELE: Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Birçok görüşmeyi zaten ilerletmiştik. Sadece görüşme değil. Yatırım projelerini konuştuk. El Salvador'da liman projeleri üzerine konuştuk. Kuru kanaldan bahsettik. Yine hidrotermal bir tesis projesi de var. Savunma sanayi ekipmanları, İHA ve başka malzemeler. Biz Türkiye'de gerçekten büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret 1 yılda yüzde 80 büyüdü. 500 milyonluk rakamı birkaç yıl sonra elde edebiliriz. Türkiye çok büyüyor. bunu görüyoruz. Şu anda güçlü, ileride daha büyük güç olacak. Onların yanında olmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de büyükelçiliğimizi açtık. İnşaat, kültür, enerji, savunma sanayi, havacılık gibi. Biz bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz. Bu ziyaret çok önemli. Biz hep tek kutuplu çalıştık. Hep ABD'ye baktık. ABD tabii ki bizim için önemli ama El Salvador için başka yerlere bakmak önemli.O yüzden buradayız.

"BİZE GÜZEL BİR YERDE BÜYÜKELÇİLİK BİNASI HAZIRLAYACAKLAR"

ERDOĞAN: Bugünün önemi 6 tane anlaşmanın imzalanmış olması. Türkiye-El Salvador arasında ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması, Ankara Üniversitemizde Latin Amerika dilleri bölümü var. Dolayısıyla yapacağımız anlaşmayla bunu gençlerimiz için ciddi bir sıçrama alanı olarak görebiliriz. El Salvador'la savunma sanayi işbirliği anlaşması yapıldı. Yarın sayın Başkan TUSAŞ'ı ziyaret edecekler. Bizim savunma alanında attığımız adımları orada yerinde görmek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz, bunları görme fırsatını yakalayacaklar. Ayrıca deniz hukuku alanında işbirliği protokolü yapıldı. TİKA ile El Salvador hükümeti arasında mubatabakat zaptını önemsiyoruz. Sayın Başkan en uygun yerde bizlere güzel bir büyükelçilik binasını hazırlayacaklar. Biz de orayı kiralamak suretiyle en yakın zamanda El Salvador'a iadei ziyareti gerçekleştireceğiz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYIN BAŞINDA UKRAYNA'YA ZİYARETİM VAR"

Şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri doğru bulmuyoruz. Bölgede savaş atmosferi psikolojisinin doğması bizleri üzmektedir. Temennimiz o ki, bir an önce sayın Putin ile Zennesky'yi bir araya getirmek. Bunun için gerek sayın Putin'in Türkiye'ye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretim. Önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu ziyaretimle birlikte de sayın Putin'le olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

#Recep tayyip erdoğan #El Salvador #Nayib Bukele
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