Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin somut olmayan kültürel miras listesinde değer sayısı 23'e çıkmıştır. Geniş bir alana yayılan kültürel miraslarımızın tanıtılması, korunması, yaşatılması bakımından bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 2021 ödülleri vesilesiyle Yaşayan İnsanlar Hazineleri de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden biridir. Usta çırak ilişkisi içinde öğrenilme şartı Ahilik geleneğimizin esasını oluşturuyor.

Mimari eserler ve kültürel motifler başta olmak üzere şehri meydana getiren maddi unsurların tamamının aslında manevi kalıptan çıktığını hissederiz. Bu hissiyatı cami ve medreseleri kadar hanları ve çarşıları da besler ve büyütür. Zanaat ve ticaret erbabı da aynı manevi kaynaklardan beslenir.

Gerçekten de insani tarafı, iktisadi tarafından daha ön planda mekânlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Her gün sabah namazından sonra rahmet ve bereket kapısı olduğuna inanılan dükkanlarda müşteri tüketici değil velinimet telakki edilir. Herkes güler yüzle hoş geldiniz denilir, hal hatır sorulur, vakti müsaitse çay kahve ikram edilir.

Bu kutlu yolun 1000 yıllık prensipleri bugün de istikametimizi belirlemeye devam ediyor. Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor, Ecdadımız demircilik, nakkaşlık, dokumacılık, marangozluk, aktarlıkta hemen her sahada çok değerli ustalar yetişmiştir."