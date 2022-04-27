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Bu gece dua ve tevbelerin kabul edildiği ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi

Bu gece vahyin inmeye başladığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği, Kur’ân’da adı zikredilen tek gece olan ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi. İlahiyatçı Ejder Okumuş, “Kur’ân-ı Kerim’in hidayet yönünü yeniden düşünelim, tefekkür edelim” dedi.

Gündem 27.04.2022, 08:25
Bu gece dua ve tevbelerin kabul edildiği ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi

Kur’ân-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalktığı Türkiye’de Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra camilerde ibadet ve duayla geçirilecek.

İBADETE YÖNELMELİYİZ

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlhami Günay, bu gecenin önemine ilişkin şunları söyledi: “Bilhassa Ramazan’ın son on gününde Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle ibadete yönelmemiz gerek. Maddi ilgilerden, gereksiz ve değersiz söz, davranışlardan uzak durmalıyız. Kaza namazları kılmalı, Kur’ân okumalı, istiğfarda bulunmalı, tekbir ve Kelime-i Tevhid okumalıyız. Uzun secdeli nafile namazlar kılmak, dua ve zikirlerin aralarında derin tefekküre dalmak bu gecenin ihyası için çok önemlidir.”

KUR’âN’A GÖRE YAŞAMALIYIZ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, da Kur’ân-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde inmeye başlamasının geceyi çok anlamlı kıldığını söyledi. Okumuş, “Bu geceyi Kur’ân gecesi olarak değerlendirmemiz onu kendimize rehber edinerek hükümlerine uygun bir şekilde yaşamaya çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Sema kapıları duaya açılacak

Kadir Gecesi, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul ediliyor. Kadir Suresi’nde bu gece şöyle anlatılıyor: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Peygamberimiz nasıl idrak ederdi?

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Acar, Peygamber Efendimiz’in Kadir Gecesi’ni nasıl idrak ettiğini anlattı: Peygamber Efendimiz bugün nafile ve kendisinin Müslümanlara kazandırmış olduğu ibadetleri daha belirgin kılardı. Peygamberimiz Ramazan ayının son 10 gününde itikâflı olmaya özen gösterirdi. Efendimiz’in her günü özel olduğundan Kadir Gecesi ile ilgili Kur’ân’ı işaret etmiş ve onun bu yöndeki tavsiyelerinden hareketle alimlerimiz bize şu ibadetlere önem vermemizi tavsiye etmiştir. Kur’ân-ı Kerim okumak, tövbe istiğfar etmek, salat-u selam getirmek, hamd etmek ve şükür halinde bulunmak, Allah’ı çokça zikretmek, sadaka vermek. Efendimiz’in her günü özel Kadir Gecesi gibi ama Müslümanlar için önemli olan günlerde müminlere örnek olmak için nafile ve kendisinin bizlere öğrettiği sünnet ibadetlerini daha görünür kılardı.

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