Bu dosya dindarlara saldırı için mi planlandı?

Türkiye aylardır "6 yaşındaki gelin" ifadesiyle başlayan bir karalama dosyasıyla meşgul edilirken, ortaya çıkan yeni detaylar da olayın asıl amacını sorgular hale getiriyor.

Ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen "6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı" davasında Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli tutuklu yargılanıyor.

H.K.G. isimli kızın ailesi, kızlarının "bir radyocu ile görüştükten sonra değiştiğini, radyocuya müstehcen fotoğraflarını attığını, evden kaçması için o radyocunun kendisini yönlendirdiğini" dile getiriyordu.

BAŞROLDE ÜNLÜ BİR RADYOCU VAR

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren H.K.G. şunları söyledi:

"Görüştüğüm kişi ile ne kadar süre görüştüğümü sordunuz. Bu süreç uzun sürdü. Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana ‘canım’ diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim.

Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı. Çocuk yaşlarda evlendirmeye karşı çıkıyordu. Bu kişi Show Radyo isimli kanalda yayın yapıyordu. Matraks isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Bu Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum.

Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana ‘ben seni korurum, ben seni onlardan korurum, altınların var mı?’ dedi. Ben de olduğunu söyledim. Bana ‘altınlarını al kaç’ dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı. Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum."

Anne F.G. ise, kızı H.K.G.'nin ifadesinin ardından söz alarak, radyocu "Zeki" isimli kişiye gayri ahlaki fotoğraflar gönderdiğini, "sevgilim" şeklinde hitap ettiğini, bu kişinin altınlarını alıp İzmir'e kaçması yönünde kızına teklinde bulunduğunu dillendirdi. F.G.'nin mahkemedeki ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da 'Sevgilim, doğum günün kutlu olsun' yazmış. En son mesajında da 'Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık' yazmıştı."

Davaya müdahil olan sanık avukatları H.K.G.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu ve yönlendirildiğini savunuyor. İfadelerin alınmasının ardından davanın görülmesine Ocak ayının sonunda devam edilmesi bekleniyor.