BTP’ye referandum vetosu
CHP’nin başını çektiği 6’lı masada kavga bitmiyor. Masanın yeni gündemi bu kez Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. Masanın genişlemesine sıcak bakmayan CHP’de BTP’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı referandumdaki tavrı hatırlatılıyor.
CHP’nin başını çektiği 6’lı masada kavga bitmiyor. Adaylık düğümü, ‘liste’ kulisleri, ‘HDP’ye bakanlık’ kavgası, CHP’nin başörtüsüne yasal güvence girişimine ortaklardan tepkilerin ardından masanın yeni gündemi bu kez Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. Masanın genişlemesine sıcak bakmayan CHP’de BTP’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı referandumdaki tavrı hatırlatılıyor. CHP kaynakları, “BTP, 16 Nisan 2017’deki halkoylamasında tercihini ‘evet’ ya da ‘hayır’dan yana yapmadı. Tabanını bu konuda serbest bırakacağını duyurdu” değerlendirmesinde bulunarak BTP’nin 23 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de muhalefeti suçladığı da vurguladı. Kulislerde 6’lı masanın, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın katılım mesajına ‘şimdilik masanın genişlemesine gerek yok’ yanıtını vereceği iddia ediliyor.
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