banner38

BTP lideri Baş: 6'lı masaya alınmamamız toplumu üzer

Altılı masaya katılma çağrısına ilişkin olarak olarak sessizliğini bozan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Gündem 30.10.2022, 13:08
BTP lideri Baş: 6'lı masaya alınmamamız toplumu üzer

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, altılı masaya katılma çağrısına ilişkin olarak, "Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir.  Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

Hüseyin Baş, Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin sorularını yanıtladı:

- İttifaka katılım çağrınıza ilk refleks Meral Akşener’den geldi. Bir buçuk saatlik bir görüşme yaptınız. Görüşmenin çerçevesini ‘Altılı Masa’ya katılım talebiniz oluşturdu. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Akşener’e açıkladığınız ittifaka katılım gerekçeleriniz neler?

Şu anda ‘Altılı Masa’ içerisinde yer alan partilerin ana bileşenleri demokrasi kültürünün yayılması ve parlamenter sisteme dönüş noktasındaki kararlılıktır. Biz de bu kapsamda ittifaka katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu katkının çerçevesi genç seçmeni ittifaka çekmek noktasında olmasının yanı sıra farklı siyasal çalışmaları yapabilmek anlamında da önem arz ediyor. Türkiye’de seçimlere giderken büyük bir demokrasi masası oluşması gerekiyor. Bu noktada ‘altılı masa’ özelinde önemli bir duruş sergilendi. Biz de görüşmede Sayın Akşener’e ‘bu ittifakın bir parçası olabiliriz’ çağrısını gerekçelendirdik.

- Akşener’in tutumu ne yöndeydi?

Meral Akşener ile yaptığımız görüşmede olumlu tutumlarının devam ettiğini gördük. Tabii biz ‘Altılı Masa’ya demokrasi masası diyoruz. Dolayısıyla masada bulunan altı lider arasında da bir demokratik hukuk söz konusu. Yaptığımız çağrı 14 Kasım’daki toplantıda görüşülecek. Meral Hanım kuşatıcı ve sahiplenici bir tavır sergilemiş oldu. Bu bizi çok memnun etti.

- Teklifiniz altılı masada gündeme geldiğinde olumlu sonuçlanmazsa nasıl karşılarsınız? İyi Parti’nin olumlu tutumuna karşı masadan çıkacak olumsuz bir sonuç altılı masada bir krize neden olur mu?

Olumlu sonuçlanır, beni kırmazlar. Bizim ittifaka katılma talebimiz, İyi Parti’nin bize olumlu yaklaşımı, Sayın Akşener’in ziyareti 'Altılı Masa'da bir krize neden olur mu kestirmem zor; partnerlerin diyalogları ile ilgili bir durum. Ancak toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir. Çünkü bu konuda toplumsal bir beklenti var. Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir.  Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum.

Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 9 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 10 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 12 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Barcelona 12 31
2. Real Madrid 11 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Rayo Vallecano 12 18
9. Osasuna 11 17
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Getafe 11 10
17. Sevilla 12 10
18. Cadiz 12 10
19. Girona 11 9
20. Elche 11 4
banner23