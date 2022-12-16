Bozdağ: 'Türkiye'nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek'
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Türkiye'nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek." dedi.
Gündem 16.12.2022, 15:29
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlı bir şekilde süreceğini, ülkenin huzur ve güvenliğine kastedenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini bildirdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi.
Saldırıda yaralananlara şifa dileyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyorum. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek."
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