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"Bosna'nın Türkiye’de yaşayan 85 milyon insanın kalbindeki yeri farklı"

Bosna Hersek'in batısındaki Livno şehrindeki, Hacı Ahmet Dukatar İslam Kültür Merkezi’nde verilen iftara katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna ve Boşnakların, Türkiye’de yaşayan 85 milyon insanın kalbindeki yerinin farklı olduğunu söyleyerek “Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi.

Gündem 26.04.2022, 00:16
"Bosna'nın Türkiye’de yaşayan 85 milyon insanın kalbindeki yeri farklı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Haliliye Belediyesince Bosna Hersek'in batısındaki Livno şehrindeki, Hacı Ahmet Dukatar İslam Kültür Merkezi’nde verilen iftara katıldı.

Milletvekili heyetinin eşlik ettiği Şentop, kültür merkezindeki çocuklara hediyeler dağıttı ve iftar topunu ateşledi.

Kültür merkezindeki iftar programı, çocukların ilahi okumasıyla başladı.

TBMM Başkanı Şentop, yoğun ilgi gören iftar programında yaptığı konuşmada, 2018’de Livno'daki tarihi caminin bahçesinde düzenlenen iftara katıldığını hatırlatarak, Türkiye'den gelen heyetler için genellikle Saraybosna'da iftarlar düzenlediğini, ancak 2018’deki iftarın yaşattığı hissi unutamadığını söyledi.

Şentop, Livno’da 2018’de yaptıkları iftar için “O zamanlar, tarih itibari ile ramazan ayı yaz mevsimine denk geliyordu. Burada, cami avlusunda, bulunduğumuz yerde, 50 kişilik planlanan iftarımıza 500’e yakın katılım olmuştu. O iftar programında çok özel, çok duygulu bir ortam vardı. Hem bulunduğumuz yer açısından, daha önce böyle bir program yapılmamış olmasından dolayı insanlar da bizler de çok heyecanlıydık.” diye konuştu.

2019’da da Livno’da iftara katıldıklarını anımsatan Şentop, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl iftar programına tekrar Livno’dan başlamak istediğini ve burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, iftar programı sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’den sizlere çok selam getirdik. Özellikle, uçağa binmeden önce görüştüğüm Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını sizlere ulaştırmak istiyorum.” diyerek şunları kaydetti:

“Değerli kardeşlerim, dünyanın neresinde olursak olalım, bizi birleştiren çok mühim değerler var. Şüphesiz ki bizi birbirimize bağlayan imanımız, tarihimiz ve ramazanın başta olduğu birçok ortak değerlerimiz var. Böyle mübarek bir ayda, mübarek bir sofrada bir araya gelelim ve beraber iftarımızı yapalım istedik.”

“Başta Bosna Hersek olmak, tüm Balkanların barışına ve istikrarına büyük önem veriyoruz”

Şentop, “Çok zor dönemler yaşamış, çok büyük acılar çekmiş bir coğrafyada bulunuyoruz. Sizlerin büyükleri, babaları, amcaları zor dönemlerden geçtiler. Allah'a şükür şimdi Balkanlar bir barış ortamında. Biz Türkiye olarak, başta Bosna Hersek olmak, tüm Balkanların barışına ve istikrarına büyük önem veriyoruz, bunu destekliyoruz ve bunun sürekli olması içinde elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Şentop, “Bu gösterdi ki, dünyada hiçbir zaman savaşların, çatışmaların, zor kullanmanın, bunu yapanlar da dahil hiçbir ülkeye faydası yok tam tersine zararı var. İnsanların bunlardan ders çıkarması lazım.” diye konuştu.

Dünyayı, özellikle Avrupa ve Balkanları, barış, istikrar içerisinde ve savaş çıkmayacak bir şekilde tutmanın önemine dikkati çeken Şentop, “Bu yaşamış olduğumuz Ukrayna krizi, güvenliği ve barışı tesis edecek tedbirleri almanın bütün ülkeler için önem taşıdığını gösterdi.” dedi.

Şentop, Türkiye’nin, Balkanlardaki tüm ülkeler ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin, bölge barışı ve istikrarı için büyük önem ifade ettiğini düşündüklerini, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük gayretleri olduğunu belirtti.

Bosna ve Boşnakların, Türkiye’de yaşayan 85 milyon insanın kalbindeki yerinin farklı olduğunu söyleyen Şentop “Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi.

İslam Birliği Meclisi Livno Başkanı Dzevad Hadzic, başta Şentop olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini iletirken, Türkiye’nin Bosna Hersek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA
#Mustafa Şentop #Bosna Hersek
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