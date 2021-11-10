Bosna için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağımsız ordumuzu kuracağız” diyerek Balkanlar’da gerilime yol açan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’i kabul etti.

Külliye’deki görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Bosna’daki Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar, Türkiye’den krizin çözümü için devreye girmesini talep etmişti. Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfeld’i de kabul etti.