Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 2.514,43 puandan başladı.
Gündem 20.07.2022, 10:52
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,47 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 2.514,43 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,94 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.
Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 artışla 2.501,96 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasının, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, söz konusu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını dile getirdi.
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|45
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|51
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|38
|40
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|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
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|38
|86
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|38
|73
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|71
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|70
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|65
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