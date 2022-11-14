Bombalı saldırıyı yapan kişiyi söyledi, sonra paylaşımını sildi

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nde Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya, İstiklâl Caddesi'nde vatandaşları hedef alan terör saldırısının ardından bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabındaki mesajında Taşkaya, "Taksim’deki hain saldırıyı yapan kişi Jiyan Tosun adında PKK'lı bir avukat" diye yazdı. Ümit Özdağ'ın sağ kolu olarak bilinen Taşkaya bu mesajını dakikalar içerisinde sildi.

Saldırının hemen ardından yazdığı mesajda "Terörün amacı korku ve panik yaratmaktır. Tek yürek olarak bu badireleri de atlatacağız" diyen Taşkaya, PKK'lı olduğunu söylediği Jiyan Tosun'la ilgili twitini sildikten sonra bu kez hükümeti hedef aldı.

Taşkaya, "HDPKK'lılarla el sıkışın, anayasa hazırlayın. Hepsinin elleri parfüm kokuyor" dedi. Taşkaya'nın neyi kastettiği ve önceki twitini neden sildiği anlaşılamadı.

Jiyan Tosun

Zafer Parti'li Taşkaya'nın hedef aldığı Jiyan Tosun, 'Cumartesi Anneleri' olarak bilinen kadınlarla birlikte eylemlerde boy gösteriyordu. Jiyan Tosun aynı zamanda 1991 yılında gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddia edilen Fehmi Tosun'un kızı.