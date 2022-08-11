Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Mehdi Mıhçı yakalandı
Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen bombalı eylem hazırlığındaki terörist başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalandı.
Gündem 11.08.2022, 14:34
Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen bombalı eylem hazırlığındaki "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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