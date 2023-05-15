Bölücü iftirası atanları utandıracak mesajlar
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, "Allah'a hamdo
Gündem 15.05.2023, 20:35 15.05.2023, 20:47
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İnşallah Cumhurbaşkanımızı ikinci turda yeniden başkan seçeceğiz ve tam bağımsız Türkiye hedeflerine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.
Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme konuşmasında alınan sonuç için "Allaha hamdediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Yapıcıoğlu'nun o mesajı:
Bismillah...— Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) May 15, 2023
Seçim sonuçları memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/UoqjUQAJDh
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