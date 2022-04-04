Bolu Dağı Tüneli'nin bugün ulaşıma açılması planlanıyor

Bolu Tüneli'nin üzerindeki toprak kayarak girişi tıkadı. Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Heyelan, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana geldi.

Bolu Dağı Tüneli çift yönlü trafiğe kapatıldı

Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde ise 1 şerit toprakla kaplandı.

Heyelan ile birlikte ağaçlar yerinden söküldü, dağdan yola kaya parçaları savruldu. Birikintinin ağırlığına dayanamayan bariyerler ise parçalara ayrıldı.

İş makineleri gece boyunca çalıştı

Karayolları ekipleri, gece saatlerinden itibaren tünelin önünde çalışma yürüttü.

Ankara ve İstanbul istikametindeki toprak yığınları iş makineleriyle kaldırıldı.

Ancak yol tedbir amacıyla ulaşıma açılmadı.

Trafik, İstanbul istikametinde Abant'a, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Yol, tedbir amaçlı kapalı tutuluyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, tünelin bugün ulaşıma açılmasının planlandığını söyledi.

"Normal şartlarda belki İstanbul istikametine geçiş verilse verilebilir ama şuanda risk devam ettiği için zorunlu olarak burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Her iki tarafından da riski en azından kontrol edilebilir şekle geldikten sonra açılacaktır."