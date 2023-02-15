Otoyolda gece başlayan kar yağışı, sabah saatleri itibarıyla Bolu Dağı Tüneli, viyadükler, Bakacak ve Abant kavşağında, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde tipiye dönüştü.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyarıyor.