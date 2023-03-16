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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Bolu'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Gündem 16.03.2023, 14:31 16.03.2023, 16:29
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul Son Dakika Deprem haberi... Marmara Bölgesinde birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da da hissedilen depremin nerede meydana geldiği belli oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bolu olduğu belirtildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Depremi hisseden Bolulular kendilerini dışarı attı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'nin dört bir yanında insanlar diken üstünde yaşıyor. 

Son günlerde ülkenin dört bir yanında genel olarak 4 civarında onlarca deprem meydana geldi. 

Birbirinden bağımsız noktalarda aynı büyüklükte meydana gelen depremler endişe kaynağı oldu.

VATANDAŞLAR KENDİNİ DIŞARI ATTI

Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların son depremlerin ardından daha hassas davrandıklarını söyledi.

Depremin ardından çok sayıda kişinin sokağa çıktığını belirten Kılıç, "Şu an itibarıyla ilimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğundan söz edildi, ihbar geldi. Onun dışında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." bilgisini verdi.

Depremle ilgili Valilik olarak zaten duyarlılığın en üst seviyede olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizler de bu konuda çalışmalar içerisine girdik zaten. Yerel yönetimler bu konuda neler yapabilir noktasında onların çalışma yürütmesi için onlara da bir yerde bilgi veriyoruz, eğitim faaliyetleri devam ediyor, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Az önce de zaten deprem konusunda üniversitede bir sempozyumumuz olacaktı. Bu sempozyumda da Bolu'da depremle ilgili ne durumdayız, hazırlık durumlarımız, neler yapılabilir noktasında bir programımız olacaktı."

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

#deprem #Bolu
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