Bölgenin en büyük Şehir Hastanesi açılıyor

Ege'nin en büyük şehir hastanesinin hizmete girmesi için saatler kaldı. İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bugün faaliyete geçecek olan şehir hastanesi günde 12 bin kişiye sağlık hizmeti verecek.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi İzmir'de hizmete giriyor. Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.

Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor. Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.

Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak.

Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İzmir'in yeni sağlık üssünde, 1475 sağlık personeli istihdam edilecek.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 kişilik yatak kapasitesine sahip. Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek.

Hastanede ambulans helikopterler için 2 de pist yer alıyor.