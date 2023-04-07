Boğaziçi Üniversitesi'nden tarihi görüntüler

Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi yerleşkesinde toplu iftar etkinliği düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının katıldığı iftar etkinliğinden sonra teravih namazı da yine yerleşkede kılındı.

Üniversite bahçesindeki cemaatle namaz görselleri ise kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgiyle elden ele paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bu sene de Ramazan geleneği bozulmadı.

İslam Araştırmaları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı iki binden fazla kişinin katılımıyla Güney Kampüsü’nde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı bu sene iki binden fazla kişinin katılımıyla Güney Kampüsü’nde gerçekleşti. İftar programı sonrasında gençler cemaatle akşam namazını eda etti.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, okul tarihinin en kalabalık iftar programlarından birini gerçekleştirdi.

Geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yıl da öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Üniversite'nin Güney kampüsünde gerçekleşen iftarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da üniversite okuyan gençler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı iftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İftardan sonra cemaatle akşam namazlarını eda eden Boğaziçili öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.