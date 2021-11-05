Boğaz'a sis çöktü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.