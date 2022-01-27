Bodrum'da yürek ısıtan görüntü: Üşüyen köpeğin üstünü örttü

Bodrum'da belediyede görevli temizlik personeli, sokakta yatan bir köpeğin üşüdüğünü fark etti.

Elindeki işi bırakan personel köpeğin altındaki örtüyü alıp üzerine örttü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, köpeğin üzerini örttükten sonra oradan ayrılan belediye personelinin arkasından baktığı anlar da kameraya yansıdı.