"Bizim yabancı başkentlerin sokak aralarında video çekip ülkesini kötüleyecek kadar mankurt olduğumuz ne görülmüş ne de duyulmuştur"
Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde konuşan MHP lideri Bahçeli, "Bizim yabancı başkentlerin sokak aralarında video çekip ülkesini kötüleyecek kadar mankurt olduğumuz ne görülmüş ne de duyulmuştur. Emperyalizme diz çöküp tek kullanımlık poşet çay olmaya talip olanların milletin yüzüne bakacak takatleri yoktur. İşbirlikçilerin siyaseti köksüz siyasettir. İradesizlerin siyaseti zillet siyasetidir." dedi.
Gündem 24.12.2022, 18:02
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Kaynak: AA
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