"Bizim medeniyetimizde kadın özverinin sembolüdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleriyle birlikte gerçekleştirilen iftar programında açıklamalarda bulundu.
Gündem 15.04.2022, 21:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bizim medeniyetimizde kadın özverinin sembolüdür.
İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Kadına şiddetin kaynağı cehaletle mücadele ediyoruz.
Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız.
Kadınlarımızın hep yanındayız. KADES tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşmada dünya çapında bir yeniliktir.
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