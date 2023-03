"Biz can derdindeyiz bunlar mal"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrıldığını açıkladığı sırada Dolmabahçe'de 110 kadar ilim adamıyla Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında bulunduklarını belirterek, "Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar.' demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu."

"Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde"

"Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir an önce bu enkazı kaldırırız ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi, bize 1 yıl müsaade edin, biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp, bir taraftan da konutları Van'da olduğu gibi Bingöl'de olduğu gibi, Malatya'da olduğu gibi, Elazığ'da olduğu gibi, Antalya'da, Manavgat'ta bütün buralarda olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi, aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip toparlayıp şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan zemin etütlerini şu anda yapıyoruz. Bu zemin etütlerinin akabinde de 'Nerede, neyi yapacağız?' Çünkü hedefimiz yani zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tavsiyede bulunmak istediğini dile getirerek, "Yani buradan şöyle Çamlıca Cami'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralardaki yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim; 'Ne olur bize yardımcı olun, bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı, her şeyinizi verelim ve buralara süratle konutları yapalım.' dedik. Maalesef ilk zamanlar hep 'hayır' dediler ama şimdi bakıyorum yavaş yavaş diyorlar ki 'ne olur, bizim buraları ne zaman yıkacaksınız' da diyorlar. 'Eğer siz hazırsanız biz hazırız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik"

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."