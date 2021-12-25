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"Biz bu medeniyetin çocukları olarak çocukları okumaya teşvik ediyoruz"

Üsküdar Din Görevlileri Eğitim Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz bu medeniyetin çocukları olarak, ülkemizin her yerinde, her şehrimizde milletimizin gençlerini, çocuklarını okumaya, öğretmeye ve öğrenmeye teşvik ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yerde bir kitabevi açmaya gayret ediyoruz." dedi.

Gündem 25.12.2021, 17:33
"Biz bu medeniyetin çocukları olarak çocukları okumaya teşvik ediyoruz"

Ali Erbaş, Üsküdar Din Görevlileri Eğitim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, kitaba, okumaya yoğun hizmet göstermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Bu medeniyetin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğu için en yoğun faaliyet alanlarının okumak, okutmak, öğrenmek ve öğretmek olduğunu belirten Erbaş, ilk inen surenin "oku" emriyle başladığını hatırlattı.

İkinci inen surenin ise "Kalem suresi" olduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"(Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun.) diye başlıyor Rabb'imiz. İşte bunun için biz diyoruz ki medeniyetimizin mensupları ecdadımız, kitaba, kütüphaneye, kaleme, yazmaya, öğrenmeye, öğretmeye önem verdiği asırlarda hep yükselmiş. Okumaktan okutmaktan, kütüphaneden kitaptan, yazmaktan uzak kaldığı asırlarda maalesef gerilemiş. Biz bu medeniyetin çocukları olarak, ülkemizin her yerinde, her şehrimizde milletimizin gençlerini, çocuklarını okumaya, öğretmeye ve öğrenmeye teşvik ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yerde bir kitabevi açmaya gayret ediyoruz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet Yayınları'nın çeşit olarak sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Süreli yayınlarımızı 4'ten 10'a çıkardık."

Çocuklara yönelik aylık dergiler çıkarmaya başladıklarından bahseden Erbaş, "Çünkü çocuklarımızın 7 yaşına gelinceye kadar karakter yapılarının yüzde 70'i oluşuyor. O yüzden 4-6 yaş sınıfı Kur'an kursları açtık. 200 bine yakın çocuğumuza eğitim veriyoruz. İstiyoruz ki, hocalarımızın onların karakter yapılarının oluşmasında katkısı olsun. Her kitabevimizin içinde gençlik merkezlerimiz var. 'Kitap-kahve' diyoruz. Bu merkezlerde gençlerimizi hocalarımızla gençlik koordinatörlerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizde 438 noktada ilahiyat fakültesi mezunu aile irşat rehberlerimiz, aile vaizlerimiz, vaizelerimiz milletimizin hizmetinde. İnşallah bu tür eğitim merkezlerimizin sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de birçok fonksiyonu barındıran merkezi 2 küçük blok halinde yaptıklarını belirterek, ön blokun Diyanet Vakfı'nın kitabevi ve merkezi olduğunu, burada kitap, kahve, sohbet alanı ve dersliklerin yer aldığını anlattı.

Türkmen, Üsküdar Din Görevlileri Vakfı'nın eğitim ve kültür merkezi olarak planlanan arka blokta da sohbet odaları, kurs ve atölye alanları ile dersliklerin bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Türkmen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tablo takdim etti. Merkezin açılış kurdelesini Erbaş, Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, hattat Hasan Çelebi, hafız İlhan Tok ve projenin mimari Ali Yılmaz Örnek birlikte kesti.

Programa çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA
#Ali Erbaş #diyanet işleri başkanı
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