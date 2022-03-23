Bitlis'te kar kütlesinin altında kalan kişi öldü
Bitlisin Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe hayatını kaybetti.
Gündem 23.03.2022, 23:16
Bitlisin Tatvan ilçesinde kaldırımda yürüyen Rıfat Gökçe, bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla kar yığınının altından çıkarılan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gökçe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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