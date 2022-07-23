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Bitlis'in kanaat önderlerinden Seyit Maşallah Karataş vefat etti

Bitlis’in kanaat önderlerinden Seyit Maşallah Karataş vefat etti. Haberi Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani Twitter hesabından duyurdu.

Gündem 23.07.2022, 23:49 23.07.2022, 23:54
Bitlis'in kanaat önderlerinden Seyit Maşallah Karataş vefat etti

Bitlis’in kanaat önderlerinden Seyit Maşallah Karataş vefat etti. Haberi Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ün“ Rahmete giden Kanaat önderlerimizden, Seyit Maşallah Karataş'a Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun İnşallah.."

#Seyit Maşallah Karataş #vefat
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