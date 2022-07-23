Bitlis’in kanaat önderlerinden Seyit Maşallah Karataş vefat etti. Haberi Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ün“ Rahmete giden Kanaat önderlerimizden, Seyit Maşallah Karataş'a Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun İnşallah.."