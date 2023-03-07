Birol Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Birol Aydın kimdir, nerelidir, mesleği nedir soruları Saadet Partisi'nin sözcüsü için merakla sorulan sorular arasında yer alıyor.

Aydın, Saadet Partisi'nin "Altılı Masa"ya ev sahipliği yaptığı günün ertesinde katıldığı televziyon programında eleştirilere cevap vermişti. Peki, Birol Aydın kimdir?

BİROL AYDIN KİMDİR?

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gebze'de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi'nde tamamladı.

Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti. İyi derecede Arapça bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SKANDAL SÖZLER

Saadet Partisi Kartal İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen “Kanaat Önderleri Buluşması” programında İlçe Başkanı Murat Çeker’in konuşmasının ardından söz alarak davetlilere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, konuşmasının bir bölümünde yurtdışı ziyaretlerinde siyasi programlarda yaşadığı münasebetlerden bahsederken;

Türkiye’nin geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler’e, “Kafirsiniz” dediğini ifade etmesi üzerinde salonda bir anda hava buz kesti.

Saadet Partili Birol Aydın konuşmasında; “Avrupa’da yaşayan arkadaşlara cemiyetlere giderek konuşuyoruz, böyle yakalarını silkelercesine söylüyorum. Bak bu cümlemi seçerek kullanıyorum;

20 yıl 30 yıl Almanya’da, Avusturya’da, Hollanda’da yaşayanlara diyorumki, değil sadece 20 yıllık AK Parti dönemini, bundan önceki dönemleri de kast ederek söylüyorum, hala Türkiye uçuyor kalkıyor diyenler varya, onlara diyorum ki siz kafirsiniz.

Kafir hakikate gözlerini kapayan gerçeklerin üzerini örten insandır. Yav 20 yıl 30 yıl Hollanda da yaşayacaksın Türkiye’nin çok iyi durumda olduğunu dile getireceksin. Yıllardır yaşadığınız ülkenin durumuyla Türkiye’nin durumunu fark edemiyormusunuz.

Türkiye’deki mevcut anlayışla mevcut paragidmayla Türkiye’nin gelişmiş bir Avrupa ülkesi standardına ekonomik anlamda ulaşma ihtimali yok. Onun için galaksi değiştirmek lazım anlayış değiştirmek gerekir” dedi.

Davetliler salonu terk etti

Birçok sivil toplum temsilcisi bu ifadelerden rahatsız olduklarını dile getirdi. Davetlilerden bir kişi mikrofonu alarak “Benimde Almanya’da yaşayan hem de ülkesini Türkiye’yi çok seven akrabalarım var. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu çirkin sözleri aynen size iade ediyorum ve sizi kınıyorum”

Gelen tepkiler üzerine Birol Aydın, sözlerini toparlamaya çalışırken programa katılan birçok davetlilerin salonu terk ettiği gözlendi.

Kaynak: Kartal Gazetesi