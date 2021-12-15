Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gündem 15.12.2021, 16:49
Erdoğan, Al Dhaheri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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