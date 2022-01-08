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"Birilerinin hayal dediği, birilerinin hayal bile edemediği pek çok işi bitirdik"

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "AK Parti kadrolarıyla, birilerinin 'hayal' dediği, birilerinin hayal bile edemediği pek çok işi bitirdik, milletimizin hizmetine sunduk. Yine aynı hızla, aynı şevkle 'Durmak yok, yola devam'. İnşallah ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması için çok büyük bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Gündem 08.01.2022, 19:58
"Birilerinin hayal dediği, birilerinin hayal bile edemediği pek çok işi bitirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karaman-Ulukışla-Niğde çalışmaları devam ediyor. Niğde Ulukışla'dan Mersin'e, Gaziantep'e kadar inşallah ülkemizin her köşesini hızlı tren konforuyla buluşturacağız." dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde, Karamanlılarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Konya'dan Karaman'a hızlı trenle geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Hızlı tren sizin emrinizde artık, Konya ve Karaman'a hizmet etmeye başladı. Buradan hızlı trene bindiğinizde Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul'a gidilecek. Karaman-Ulukışla-Niğde çalışmaları devam ediyor. Niğde Ulukışla'dan Mersin'e, Gaziantep'e kadar inşallah ülkemizin her köşesini hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Seyahatlerinizi konforlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde son 20 yılda Türkiye'nin her bölgesinde büyük hizmetler yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti kadrolarıyla, birilerinin 'hayal' dediği, birilerinin hayal bile edemediği pek çok işi bitirdik, milletimizin hizmetine sunduk. Yine aynı hızla, aynı şevkle 'Durmak yok, yola devam'. İnşallah ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Özellikle de ulaştırma ve altyapıda. Bölünmüş yol uzunluğundan tutun, hava yollarına, deniz yollarına hatta uzaya uydularını bir bir atan büyük ve güçlü Türkiye... Bütün dünya takip ediyor. 2021 yılı içerisinde pandemiye rağmen dünyada bir yıl içerisinde uzaya 2 uydu fırlatan bir ülke haline geldik. Ne demiştik, 'Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz'. TÜRKSAT 5A ve 5B uydularımız artık bütün dünyaya hizmet vermeye başladı. İnşallah TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiğimizde, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10'uncu ülke olacağız."

Karaman'da devam eden ve yapımı tamamlanan projelerin hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende açılışını yapacağı çok sayıda hizmetin vatandaşa sunulacağını söyledi.

Kaynak: AA
#Adil Karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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