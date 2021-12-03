Birer birer kaçıyorlar: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu 2014'de terör örgütüne katılan ve Irak'ta faaliyet yürüten bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gündem 03.12.2021, 18:46
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan bir teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014'de terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 187'ye yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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