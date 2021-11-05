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Birden ağız değiştirdiler: Kulislerde 4 senaryo dolaşıyor

CHP ile HDP’nin tezkere ortaklığına İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in verdiği “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz” tepkisi Kılıçdaroğlu’nu da “Kandil’i yerle bir ederiz” noktasına getirdi. İki liderin Kandil ve HDP üzerinden verdiği beklenmedik mesajlara ilişkin siyasi kulislerde 4 senaryo dolaşıyor.

Gündem 05.11.2021, 15:28 05.11.2021, 15:31
Birden ağız değiştirdiler: Kulislerde 4 senaryo dolaşıyor

Meral Akşener’in “HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyoruz”, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’i yerle bir ederiz” manevrası siyasetin ana gündem maddesi oldu. Her iki liderin beklenmedik çıkışı konusunda ortada pek çok soru işareti ve senaryo dolaşıyor. Kulislerde, Akşener’in söylem değişikliğinin nedeni için 4 senaryo çiziliyor. İlk senaryo İYİ Parti tabanında, HDP ile yakınlaşmadan duyulan rahatsızlığın zirve yapması.

TABAN KORKUSU

Meral Akşener’in yurt gezilerinde hem vatandaşlardan hem de İYİ Parti tabanından tepkiler alması söylem değişikliğini doğruluyor. Akşener ve kurmaylarının parti tabanının rahatsızlığını gidermek ve tabanı kontrol altında tutmak için HDP’ye eleştiri dozunu artırdığı iddia ediliyor. İYİ Parti’nin Suriye ve Irak tezkeresine “evet” oyu kullanması ile son olarak Akşener’in “HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyoruz” çıkışının, bunun bir sonucu olduğu bildiriliyor.

ÜÇÜNCÜ YOLA ZEMİN Mİ?

Kulislerde İYİ Parti’nin CHP ve HDP’yi dönük manevrasına neden olarak sayılan senaryolardan biri de 2023 seçimleri öncesinde “yeni ittifak arayışı” olarak dillendiriliyor. Bu senaryoya göre, Akşener ve parti yönetimi Cumhur ve Millet İttifakı dışında 3’üncü bir yol arayışında. Bu nedenle Millet İttifakı ortağı CHP’ye rest çekmek için sert çıkışlar yaptığı ifade ediliyor. Bu çerçevede Akşener’in son dönemde HDP dışı Millet İttifakı bileşenlerinin yanı sıra yeni kurulan partilerle trafiği artırdığına dikkat çekiliyor.

ABA ALTINDAN SOPA

CHP ile İYİ Parti’yi gerilime sokan dördüncü ve önemli faktör olarak 2023 cumhurbaşkanı adaylığı konusu gösteriliyor. Başbakanlığa talip olduğunu açıklayan Akşener’in, CHP’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adaylığına açık kapı bırakması ve Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığı hatırlatılıyor. Akşener’in yaptığı çıkışlarla pazarlık gücünü artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

TEZKERE ZORA SOKTU

‘Tezkereye’ hayır oyu verilmesinin CHP’de ulusalcı kanatta huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. Yurt gezilerinde yöneltilen ‘HDP/PKK’ya payanda oldunuz’ eleştirilerinin de Kılıçdaroğlu’nu “Kandil’i yerle bir ederiz” çıkışı yapmaya zorladığı belirtiliyor.

Bir gün İYİ Parti’ye diğer gün HDP’ye

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun Kandil çıkışına ilişkin “Bir tarafta PKK’nın temsilcisi gibi davranan HDP var, diğer tarafta ülkücü, milliyetçi olduğunu iddia eden bir başka siyasi hareket var. Bu ikilem içinde, çıkmazın tam göbeğinde kendisi. Bir gün İYİ Parti’ye, diğer gün HDP’ye yaranmaya çalışıyor” dedi.

#chp #HDP
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