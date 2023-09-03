Birçok ilden aynı anda görülen göktaşı düştü

Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı yeryüzüne düştü. Göktaşının düşme anı saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının parlak bir ışık eşliğinde dünyaya düştüğü görüldü.

Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasında görüntülendi

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gecenin gündüz gibi aydınlandığı o anlar, güvenlik kameralarınca ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİAFAD

Bingöl İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kiğı ile Yayladere ilçelerinden konuya ilişkin ihbar geldiği belirtildi.Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.