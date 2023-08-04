Birbirlerine girdiler, kavga büyüyor

Muhalefet seçimi kaybetmenin tartışmasını yapmaya devam ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ve Gelecek Partili Mustafa Gözel canlı yayında birbirine girdi.

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, seçime CHP listelerinden girmeleriyle ilişkin sözleri muhalefeti karıştırdı.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade etti.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim." şeklinde konuştu.

Davutoğlu konuştu muhalefet karıştı

Davutoğlu'nun sözlerine ise CHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi:

Kendi görüşü saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler boylarının ölçülerini alsınlar.

Yaşananların ardından konu, TV100 canlı yayınında Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla yayınlanan Eşit Ağırlık programında ele alındı.

"Siyasi nankörlük"

Yorumculardan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, Davutoğlu'nun sözlerine çıkıştı.

Yarkadaş, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Devamında Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'Ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'Bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı." dedi.

Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Yarkadaş'a, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel'den tepki geldi.

Gözel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz." dedi.

"Partinizdeki iç meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız"

Gözel de, "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde cevap verdi.

"Zorla mı verdiniz"

Yarkadaş'ın buna cevabı ise, "Öfkeliyim tabii bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız. Teşekkür edeceğinize bir de hakaret ediyorsunuz." oldu.

Güzel de, "Olmasaydı o zaman Kılıçdaroğlu aday zorla mı verdiniz?" ifadelerini kullandı