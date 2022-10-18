Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi.