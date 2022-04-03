Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 22'ye yükseldi.
Gündem 03.04.2022, 10:08 03.04.2022, 10:41
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.
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