Bir terörist daha dağdan indirildi
İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin yürüttüğü ikna çalışmalarının biri daha sonuç verdi bir terörist daha dağdan indirildi.
Gündem 04.10.2021, 19:44
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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