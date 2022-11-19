Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Gündem 19.11.2022, 18:11
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Açıklamada, yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 108'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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