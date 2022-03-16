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Bir paralel devlet hikayesi: FETÖ nüfus kütüğüne kadar sızmış

FETÖ kurucuları arasında yer alan firari Hilmi Öney’in, evlendiği Yahudi kadının kimliğini gizlemek için izlediği yollar, örgütün bir dönem nasıl “paralel devlet” haline geldiğinin özeti gibi. Öney nüfus kütükleriyle oynadı, üvey kızının din kaydını değiştirdi ve ona sahte pasaport çıkardı.

Gündem 16.03.2022, 08:13 16.03.2022, 08:23
Bir paralel devlet hikayesi: FETÖ nüfus kütüğüne kadar sızmış

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olan ve bir dönem örgütün Azerbaycan yapılanmasını organize eden Hilmi Öney’in üvey kızı E.O.N., 21 Kasım 2021’de İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Hakkında terör örgütü üyesi olmaktan işlem yapılan İ.F.Ş.’nin verdiği ifade sonrası gözaltına alınan E.O.N. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca iddianame hazırlandı. E.O.N.’nin ifadesinin tamamına yer verilen iddianamede, FETÖ’nün karanlıkta kalan yönleri aydınlatıldı.

KÜTÜĞE MÜDAHALE ETTİ

Hilmi Öney’in üvey kızı E.O.N. iddianamedeki ifadesinde, Yahudi anne-babadan dünyaya geldiğini, annesinin boşandıktan sonra 1989’da Hilmi Öney’le evlendiğini anlattı. Öney, FETÖ içinde kendine bağlı hareket eden yapıyı kullanarak önce eşinin Beyoğlu’nda olan nüfus kütüğünü gayriresmi şekilde Beşiktaş’a aldırdı. 80’li yıllarda örgütün kurucuları arasında bulunan Öney, örgütün Azerbaycan yapılanmasını kurmak için ailesiyle Azerbaycan’a gitmek istedi.

ELLE “MÜSLÜMAN” YAZDI

Öney, E.O.N.’nin pasaportunun öz babasında olması nedeniyle kadına sahte pasaport çıkarttı. Öney’e bağlı çalışan FETÖ’cüler, E.O.N.’ye sahte pasaport çıkartmak için İstanbul Kurtköy’de olan adres kaydını farklı zamanlarda önce Uşak’a, ardından Çorum’a aldılar. Öney, FETÖ içindeki ekibinin hazırladığı sahte pasaportla E.O.N.’yi öz babasından izinsiz Azerbaycan’a kaçırdı. FETÖ’cü Hilmi Öney, Yahudi bir kadınla evlendiğini gizlemek için de nüfus kütüğünde “Yahudi” yazan din kısmına el yazısı ile müdahale edip “Müslim” yazdı. Sonra da Bakü’deki Türkiye Konsolosluğu’nda Müslüman olarak değiştirdi.

BÖLÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

E.O.N., Hilmi Öney ve FETÖ’nün yurt dışındaki okullarda nasıl etkin olduğunu da anlattı: “Azerbaycan’da yerel üniversite sınavı ile yerleştirildim. Kazandığım bölüm Uluslararası Hukuk bölümüydü. Ancak Hilmi Öney bana öğretmen olmam ve FETÖ içerisinde hizmette bulunacağım yönünde baskı yaptı. Üniversite okumak istiyorsam, sadece öğretmenlik okuyabileceğimi söyledi. Kazandığım bölümüm, FETÖ mensubu şahıslar tarafından imzam alınmadan değiştirildi.” Öney’in Brezilya’da olduğunu kaydeden E.O.N., terör örgütü üyeliğinden yargılanacak.

Talip Büyük ilgilenmiş

Öney’in kendisini 2009’da Dubai’de alıkoyup Başakşehir’de FETÖ’ye bağlı özel bir okulun yurduna öğretmenlik seminerine gönderdiğini anlatan E.O.N., “Okulun bodrum katındaki geçitleri kullanıp binalar arası geçiş yapıyorduk. 15 gün bu şekilde gizli geçitleri kullanarak seminerlere gittik” dedi. Seminerden sonra öğretmen olarak Kuzey Irak’taki FETÖ okuluna atandığını anlatan E.O.N., kendisiyle örgütün Ortadoğu ve Irak sorumlusu firari Talip Büyük’ün ilgilendiğini söyledi.

Furkan Vakfı’na transfer

E.O.N., Irak Süleymaniye’deki FETÖ okulunda öğretmen olan İ.F.Ş. ile katalog evliliği yaptığını ve eşinden şiddet gördüğü için 2014’te şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Öney’in Türkiye’ye gelerek kendisini ikna etmeye çalıştığını anlatan E.O.N., Talip Büyük’ün de kendisini arayıp şikayetini geri çekmesi için ısrarcı olduğunu söyledi. İ.F.Ş.’nin 15 Temmuz’dan sonra Furkan Vakfı’na üye olduğunu anlatan E.O.N., eşiyle 2017’de boşandıkları bilgisini verdi.

Kaynak: Yeni Şafak
#fetö
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