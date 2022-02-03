Bir "paket" daha Türkiye'ye getirildi
7 yıldır aranan ve Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 7 yıldır aranan ve yasa dışı şekilde kaçtığı Suriye'de silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirtilen Okan H. (24), düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmiş dönemlerde kentte MLKP adına düzenlenen birçok eyleme katılan ve 2015 yılında 17 yaşında lise öğrencisiyken yasa dışı şekilde Suriye’ye geçerek silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirlenen Okan H’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik birimlerince, Suriye'de düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı Türkiye’ye getirildi.
Şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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