Bir lokmaya hasret kalan hasta 9 yıl sonunda 'doya doya' yiyebilecek

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Melike Öğüt, 9 yıl önce başlayan, yemek borusunun alt ucundaki kasın gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğüne sebep olan akalazya hastalığından katı gıda tüketemez duruma geldi.

Başvurduğu sağlık kuruluşlarında, çeşitli tedavi yöntemleri denenen ama sonuç alınamayan 22 yaşındaki hasta, yıllarca sadece çorba ve sıvı besinleri içebildi.

Hastalığı yüzünden yaşamı kabusa dönen Öğüt, ileri endoskopik tedavi yöntemi POEM uygulanan Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Öğüt, bu yöntemle gerçekleştirilen 1,5 saatlik ameliyatsız operasyonla sağlığına kavuştu.

"Suyu bile gözümden yaş gelerek yutuyordum"

Yaşadığı zor günleri anlatan Melike Öğüt, hastalığının başlangıcında hep "nasılsa geçer" diye düşündüğünü ama sıkıntılarının giderek arttığını dile getirdi.

Öğüt, "9 yıl önce gayet rahat yiyip içebilirken bir anda yediklerim boğazımda kalmaya başladı. Hiçbir şekilde yemek yiyemiyordum, suyu bile gözlerimden yaş gelerek çok zor yutuyordum. Yediğim her şey boğazımda kalıyordu. Bunun üzerine doktora başvurdum, iki kere tedavi uygulandı ama hiçbir işe yaramadı. Ertesi gün yine yutma zorluğum devam etti." ifadesini kullandı.

"9 yıl sadece çorba içtim"

Her öğününün ortalama 1,5 saat sürdüğünü, suyla besinleri yavaş yavaş yutmaya çalıştığını ve çoğunlukla masadan yarı aç kalktığını anlatan Öğüt, kafe ve lokantalara her gittiğinde yemek yiyen insanlara çok özendiğini dile getirdi.

Melike Öğüt, 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu söyleyerek, "9 yıl boyunca çorbadan başka bir şey tüketemedim. Ekmek tamamen çıktı hayatımdan, çorbanın yanında süt veya buna benzer sıvı gıdalarla beslendim. Katı her besin benim için işkence gibiydi, çok zor yıllardı. Hamilelik dönemim de çok zordu, sürekli süt, meyve suyu içtim. Çok şükür ama kızım 3,5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi." diye konuştu.

"İlk yemek istediklerim hamburger ve pide"

Öğüt, POEM yöntemiyle sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"İki hafta önce POEM tedavisini oldum. Şu an gerçekten hayat varmış diyorum. Tam katı gıdaya kademeli geçeceğim ama şu an içtiğim çorba bile boğazımdan rahatça geçiyor. Çok rahatladım. Yakında katı gıdalara da başlayabileceğim ve ilk yemek istediklerim hamburger, pide, lahmacun, sarma, dolma, börek, poğaça. Hepsi gözümde tütüyor."

Öğüt, yaşamı boyunca 46 kilogramın üstüne de çıkamadığını ve artık biraz kilo alabilmeyi umduğunu vurgulayarak, "Yutma güçlüğü yaşayan herkes kesinlikle Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurup, bu tedavi yöntemini denemeli. Hiçbir şekilde korkulacak bir tarafı yok, zaten anestezi uygulanıyor ve uyandığınızda o ilk suyu içtiğinizde bambaşka bir mutluluk yaşıyorsunuz. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hasta Melike Öğüt, hastanedeki kontrolleri esnasında doktorlarının kendisine ikram ettiği sarmayı da büyük bir mutlulukla yedi.

"POEM akalazya hastalığının en güncel tedavisi"

Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji bölümü uzmanlarından Doç. Dr. Mahmut Yüksel de Öğüt'ün sağlık durumu ve POEM yöntemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Öğüt'ün kendilerine başvurduğunda su bile içemediğini ama yapılan operasyon sayesinde şu an sağlık durumunun çok iyi olduğunu anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Akalazya hastalığında balon, botoks gibi tedavi yöntemleri var ama bu yöntemler hastalarda genellikle 6 aylık bir iyilik hali sağlıyor. Fakat sonrasında yutma güçlüğü yeniden başlıyor. Çoğu hastamız da şikayetleri tekrarladığı için bize başvuruyor.

POEM, dünyada ve ülkemizde akalazyanın en güncel tedavi yöntemi. Ameliyatsız bir yöntem. Endoskopiyle yemek borusuna giriliyor, orada üstteki katmanı koruyarak bir tünel açılıyor. Darlığa sebep olan kaslar kesiliyor ve hastanın yaşadığı sıkıntı tamamen geçmiş oluyor. Operasyon genellikle 1,5-2 saat sürüyor."

"Ankara'da şu an bu işlemi uygulayabilen tek devlet hastanesiyiz"

Öğüt'ün Bilkent Şehir Hastanesi Gastroentroloji bölümünün ilk kez POEM uyguladığı üç hastadan biri olduğunu, uygulamanın iki hafta önce yapıldığını anlatan Yüksel, "Şu anda Türkiye'de POEM yöntemi devlet ve üniversite hastanelerinde az sayıda merkezde yapılıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroentroloji bölümünün gerçekleştirdiği ilk POEM vakası. Şu anda Ankara'da devlet ve üniversite hastaneleri arasında tek POEM işlemini yapan hastaneyiz" dedi.

Akalazya her 100 bin kişinin 7'sinde görülüyor

Doç. Dr. Yüksel, akalazyanın her yaş grubunda ortaya çıkabildiğine işaret ederek, "Akalazya, nadir görülen bir hastalık. Toplumda görülme olasılığı 100 binde 7 ile 100 binde 10 arasında. Tedavi edilmezse yutma zorluğu, ağıza gıdaların gelmesi gibi sorunlar yaşanıyor. Ayrıca nadir de olsa ilerlemiş hastalık tablosunda kansere çevirme riski bulunuyor." şeklinde konuştu.

Hastalığın tanısının ileri merkezlerde konulması gerektiğini de aktaran Yüksel, "Tanı alan hastalar çok vakit kaybetmeden geçici yöntemler yerine kalıcı iyileşme sağlayan POEM yöntemiyle tedavi edilmeli. Hastalarımız korkmamalı çünkü bu hastalığın kesin, ameliyatsız, endoskopiyle yürütülen bir tedavisi var." ifadesini kullandı.