CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da pazar yerinde AK Parti aleyhine limon ve soğan üzerinden propaganda yapmak isterken vatantaşın tepkisiyle karşılaştı.

Limon ve soğanın pahalı olduğunu belirterek AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini belirten Tanal'a vatandaştan, "Bir limona bir soğana ülkeyi satacak değiliz" cevabını alınca pazarı terk etti.

İşte Tanal'ın hüsrana uğradığı o anlar: