'Bir limona bir soğana ülkeyi satacak değiliz'
CHP'li Mahmut Tanal, pazar yerinde limon ve soğan üzerinden siyaset yapmaya kalkışınca cevabı vatandaştan aldı.
Gündem 23.04.2023, 01:51 23.04.2023, 01:56
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da pazar yerinde AK Parti aleyhine limon ve soğan üzerinden propaganda yapmak isterken vatantaşın tepkisiyle karşılaştı.
Limon ve soğanın pahalı olduğunu belirterek AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini belirten Tanal'a vatandaştan, "Bir limona bir soğana ülkeyi satacak değiliz" cevabını alınca pazarı terk etti.
İşte Tanal'ın hüsrana uğradığı o anlar:
CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı, PKK’lı teröristlerin cenazesine katılan Mahmut Tanal, bir pazara gidiyor. Eline limon ve soğan alıp bunlar üzerinden “AkParti’ye oy vermeyin, Soğan 25 Tl oldu” diyerek halka sesleniyor.— Ensar Çalışkan (@ensarcaliskan) April 22, 2023
Pazardaki halkın tepkisi;
“1 Limona, 1 Soğana bizde… pic.twitter.com/Nxkl5Va3AM
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|69
|2. Fenerbahçe
|28
|63
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|29
|54
|5. Başakşehir
|28
|45
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|29
|45
|8. Karagümrük
|28
|40
|9. Konyaspor
|29
|39
|10. Sivasspor
|29
|34
|11. Kasımpaşa
|29
|33
|12. Antalyaspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|29
|32
|14. Ankaragücü
|28
|31
|15. İstanbulspor
|28
|28
|16. Giresunspor
|28
|27
|17. Gaziantep FK
|28
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|32
|51
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|31
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|32
|37
|13. Wolves
|32
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|32
|29
|17. Leicester City
|32
|28
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|30
|54
|5. Real Betis
|30
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|30
|41
|9. Rayo Vallecano
|30
|40
|10. Girona
|30
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|30
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|30
|32
|16. Getafe
|29
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Espanyol
|30
|28
|19. Valencia
|29
|27
|20. Elche
|29
|13