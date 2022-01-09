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Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeye takıldı

Bilecik D-650 kara yolu Bozüyük ilçesi istikametinde 110 kilometre/saatlik hız limitini, yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aştığı için bir sürücüye verilen idari para cezası, mahkeme tarafından kaldırıldı.

Gündem 09.01.2022, 11:51
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeye takıldı

Nebi Can isimli vatandaş, Bilecik Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğü'nün adresine gönderdiği tebligatla, Bozüyük'e gitmek için aracıyla 27 Ağustos 2021'de saat 08.29'da D-650 kara yolunda seyrettiği sırada hız sınırını aştığı için idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi.

Emniyet: Hız limiti 12 kilometre/saat aşıldı

Bilecik merkezinde 12 Mart 2018'de faaliyete geçen Elektronik Denetim Sistemi'nce (EDS) hız ihlal yaptığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddesini ihlal ettiği için idari para cezası uygulandığı konusunda bilgilendirilen Can, buna 1 Kasım 2021'de Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etti.

Mahkeme, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nden itiraza konu trafik para cezasıyla ilgili bilgi ve belge talebinde bulundu.

Emniyet müdürlüğünce 16 Kasım 2021'de gönderilen yazıda, trafik cezasının 18 Ekim'de tebliğ edildiği, ihlal tarihinde aracın 122 kilometre/saat ile hız sınırlarını yüzde 11 aşarak KTK'yı ihlal ettiği ve buna ilişkin görüntülerin gönderildiği bildirildi.

Yazıda, yönetmelikte belirtilen ve levhalarda gösterilen hız limitinin 12 kilometre/saat aşıldığının görüldüğü de ifade edildi.

Mahkeme "karayollarında hız" isimli kitaptaki tespitleri referans aldı

İtiraz dilekçesi ve emniyetin cevabi yazısını inceleyen mahkeme, verdiği kararda, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütler Şubesi Müdürlüğü'nün 2014 yılı Nisan ayında yayımladığı, "Karayollarında Hız" isimli kitaba vurgu yaptı.

Buna göre kitapta, radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin birbirleriyle kıyaslandığı belirtilerek, lazer tabanlı sistemlerin fiyatının daha yüksek olmasına karşın kullanım avantajlarıyla ön plana çıktığı ve toplanan hız verilerinin doğruluğu konusunda radara göre daha iyi netice verdiği kaydedildi.

Kitapta, her iki sistemin de çok yüksek hızlara kadar 2-3 kilometre/saat hata payıyla hız ölçümü yapabildiği, ancak radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilendiği ifade edilerek, bu durumun hız ölçümünde hata payını arttırdığı, rüzgar gibi olumsuz hava şartlarının çevredeki cisimlerde meydana getirdiği titreşimlerin radar cihazlarında taşıt hızlarının yanlış algılanmasına sebep olabildiği vurgulandı.

"Her ölçüm cihazındaki hata payı fennin gereğidir"

Mahkeme, "Bu bilimsel yayın ve tespitler ışığında, her ölçüm cihazının hata payının olduğu fennin bir gereğidir." değerlendirmesini yaparak, radar cihazlarının 2-3 kilometre/saat hata payı olduğu düşünüldüğünde, hız sınırının 110 kilometre/saat (yüzde 10 fazlasıyla 121 kilometre/saat) olduğu mahalde yapılan denetimde,122 kilometre hızla seyreden sürücü hakkında, hata payı değerlendirilmeden trafik idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Para cezasını usul ve yasaya uygun bulmayarak itirazı kabul eden mahkeme, Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği'nce düzenlenen 27 Ağustos 2021 tarihli para cezası karar tutanağının ve idari yaptırım kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA
#Bozüyük
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