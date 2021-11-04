Bir kavuşma daha
Evlat nöbeti tutan ailelerin verdiği onurlu mücadele meyvelerini vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu.
Gündem 04.11.2021, 18:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek."
Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 4, 2021
33. kavuşma gerçekleşiyor.
Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor.
İnşallah devamı da gelecek
Annelerin cesareti ve kararlılığı,
TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ
ÇÖ-KER-TE-CEK
Kaynak: AA
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