Bir haftada 109 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçileri ve finans kaynaklarına yönelik 7-14 Ekim'de, 33 ilde eş zamanlı 78 operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 109 şüphelinin yakalandığı, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğu kaydedildi.