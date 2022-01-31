Bir garip kaza: Araç dik şekilde asılı kaldı
İstanbul Bahçelievler'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir aracın üzerinde asılı kaldı. Sürücü ile yanındaki yolcu gözaltına alındı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta seyreden E.Y yönetimindeki otomobil, park halindeki araçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bir aracın üzerinde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Sürücü alkollü çıktı
Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı değerlendirilen E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.
Sarhoş olan ve alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü, polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda alkolmetreye üfledi. E.Y'nin 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi.
2 kişi gözaltına alındı
E.Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.
Kaza yapan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçların kaldırılmasından sonra olay yerinden çekici yardımıyla alındı.
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