banner38

Bir babanın PKK’yla mücadelesi: Oğlunun dağa çıkışını böyle önledi

C.K., Haziran 2020’da İstanbul’da duvarlara broşür yapıştırırken yakalanan oğlu M.K.’yı “HDP il, ilçe başkanlarına bak. Hepsinin çocuğu Avrupa’da okuyor. Bizim gibi garibanların çocuklarını dağda öldürtüyor ya da cezaevine yolluyorlar. Dikkatli ol” diyerek uyardı. Ancak PKK’lı teröristler M.K.’yı kandırıp dağa çıkmaya ikna etti. Baba da pes etmedi ve diğer iki kişiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Mardin üzerinden dağa çıkan oğlu M.K.’yı ihbar etti. M.K. Aksaray’da yakalanıp İstanbul’a getirildi.

Gündem 18.07.2022, 10:57
Bir babanın PKK’yla mücadelesi: Oğlunun dağa çıkışını böyle önledi

HDP’nin Arnavutköy gençlik yapılanmasına yönelik iddianamenin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. HDP ilçe gençlik teşkilatının düzenlediği piknikten PKK’nın dağ kadrosuna sadece teslim alınıp itirafçı olan N.Ç.’nin götürülmediği ortaya çıktı. 16 yaşındaki M.K. ve HDP Arnavutköy gençlik teşkilatı üyesi Ayhan E.’nin kardeşi E.E. ile M.C.’nin de dağ kadrosuna katılmak üzereyken polis tarafından yakalandıkları öğrenildi.

AİLESİYLE TEHDİT ETMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen M.K., HDP gençlik odasının örgüt adına nasıl çalıştığını anlattı. Ayhan E. aracılığıyla Mart 2020’de gençlik yapılanmasına katıldığını söyleyen M.K., “Bolluca Mahallesi gençlik sorumlusu H.V. babamın PKK ile bağlantılı kişileri ihbar ettiğini, tutuklananlar olduğunu, PKK’nın babamı ve ailemi cezalandıracağını, benden bir davranış beklediklerini söyledi” dedi.

HDP GENÇLİK ODASI PKK KAMPI

Bunun üzerine siyasi bilinçlendirme toplantılarına gitmeye başladığını söyleyen M.K., HDP gençlik odasında PKK’nın güvenlik güçlerine yaptığı saldırıların görüntülerinin izletilip gerilla günlükleri adlı kitaplar okutulduğunu anlattı. H.V.’nin burada kendisine molotof hazırlamayı öğretip eylem yapmasını istediğini söyleyen M.K., ailesi zarar görmesin diye bunu kabul ettiğini ve 2 arkadaşıyla boş bir araziye molotof attıkları bilgisini verdi.

ONLARIN ÇOCUĞU AVRUPA’DA

Haziran 2020’de duvarlara broşür yapıştırırken yakalanıp savcılıktan babasına teslim edilen M.K., “Babam HDP çalışmalarına gittiğim için beni dövdü. Beni HDP ve PKK’dan uzak tutmaya çalıştı. ‘İl, ilçe başkanlarına bak. Hepsinin çocuğu Avrupa’da okuyor. Bizim gibi garibanların çocuklarını ya dağda öldürüyor ya da cezaevine yolluyorlar. Dikkatli ol’ dedi. Bir keresinde HDP binasında beni dövüp partililere hakaret etti” diye konuştu.

YİNE DİYARBAKIR İL BİNASI

M.K.’nın babasıyla yaşadıklarını E.E.’ye anlatırken “Şeytan diyor ki dağa çık” demesi üzerine, E.E. “Beraber Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’na gider, güvenilir biriyle Mardin’den sınırı geçeriz” demiş. M.K., Ekim 2020’de E.E. ve M.C. ile yola çıktı. Durumu öğrenen baba C.K. oğlunun PKK’ya katılacağını polise ihbar etti. Ardından da Emniyet’e gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray’da yakalanıp İstanbul’a getirilen E.E. tutuklandı, M.C. ve M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

#pkk
Yorumlar (0)
banner35
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23