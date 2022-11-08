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Bir babanın PKK’yla mücadelesi: İkinci kızını teröre yem etmedi

Ağrı’da daha önce bir kızı dağda ölen A.B. kandırılıp PKK’ya götürülen ikinci kızı N.B.’yi son anda kurtarmayı başardı. Ağrılı aile, örgüt tarafından kandırılan kızları N.B. evi terk edince, önce HDP binasını bastı sonra polise şikâyette bulundu. N.B. İran’a götürülürken sınırda yakalandı.

Gündem 08.11.2022, 08:54
Bir babanın PKK’yla mücadelesi: İkinci kızını teröre yem etmedi

Ağrı’da terör örgütü PKK’ya katılmak için evinden ayrılan genç kız, ailesinin çabasıyla kurtuldu. PKK tarafından İran’a götürülürken sınırda yakalanan 21 yaşındaki N.B. nasıl kandırıldığını güvenlik güçlerine anlattı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, İran’da faaliyet gösteren PKK’lı terörist Şervan A., Ağrı’da yaşayan N.B. ile irtibata geçti. Şervan A. ile görüşen N.B., telkinler doğrultusunda örgütün yayın organlarını takip etti. Ardından N.B.’nin örgüte katılım yolculuğu başladı.

EVDEN HABERSİZ ÇIK

Şervan A. 25 Ekim’de N.B. ile irtibata geçerek, “Evden hiçbir şey almadan, kimseye haber vermeden çık, taksiye bin Doğubayazıt’a geç. Seni orada 2 kişi bekleyecek” dedi. Aldığı talimatın gereğini yerine getirerek Doğubayazıt’a giden N.B. önce kimliğini bilmediği bir kişinin tacizine uğradı. Bulunduğu bölgeden uzaklaşan N.B. yeniden İran’daki teröristle irtibat kurdu. Kısa bir süre sonra örgütün yönlendirdiği 2 kişi N.B.’yi İran’a götürmek için bir TIR’ın dorsesine bindirdi.

N.B. İran’a geçirilemeden ailesi devreye girdi. Genç kıza ulaşamayan ağabeyi, PKK tarafından kandırılmış olabileceğini düşünerek elinde beyzbol sopasıyla HDP binasını bastı. Kardeşini arayan ağabey, bulamayınca ayrıldı. Baba A.B. ise soluğu karakolda aldı.

KARAKOLA KOŞTU

N.B’nin son olarak bir kafede görüldüğünü, kimliğini bilmediği bir şahsın kızının çantasına telefon koyarken görüldüğünü belirten baba A.B., “Kızımın bulunmasını istiyorum” dedi. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki yetkilileri alarma geçirdi. Sınırda bekleyen TIR’larda detaylı taramalar yapıldı. Sabah saat 6 civarında bir TIR’ın dorsesinde saklanan N.B. bulundu. Gözaltına alınan N.B. mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer evladıma yetişemedim

Kızını örgüte katılmaktan son anda kurtaran baba A.B., bir kızının 2017 yılında dağda öldüğünü, N.B’yi de kaybetmek istemediğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan baba A.B. şunları kaydetti: “Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Benim bir çocuğum dağa gitti, 2017 yılında öldü. O çocuğuma yetişemedim… Ancak bu çocuğuma, elimden geldiğince yetişmeye çalıştım. Yüce Allah’ım kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ben çocuğumu 22 yıl büyüttüm. Hayallerim vardı. Onun ekmek sahibi olmasını istedim. Evlendirip mürüvvetini görmek istedim. Torun sahibi olmak istedim. Ancak şu an gençlik çok kötü… Çocuklarımızın bu şekilde kaybolup gitmesine rızamız yok. Bu kin ve nefret neden?”

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