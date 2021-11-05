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Biontech’te 3. doz aşılama başladı

Biontech aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçenlere 3. doz uygulanmasına dün başlandı. Vatandaşlar hastanelere koşarken, 70 yaşındaki Ahmet Uzun, “Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum” dedi. Aşılamada 60 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara öncelik tanınacak.

Gündem 05.11.2021, 08:19 05.11.2021, 08:25
Biontech’te 3. doz aşılama başladı

Sağlık Bakanlığının ‘mRNA aşısı olanlara hatırlatma dozu’ kararı sonrası vatandaşlar hastaneye koştu. İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve sağlık çalışanlarına üçüncü dozları uygulanmaya başladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, “Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum.” dedi.

KOVİD’İ YOK EDECEĞİZ

Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, mRNA aşılarında hatırlatma dozu uygulamasına ilişkin “Şimdi antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı.” dedi. 18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90’ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80’e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Yiyit, “Bu kadar kazanımı kaybetmeme adına artık antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı. Bunu SinoVac için yapmıştık, hatırlatma dozuyla tekrar antikorlarını yükselttik. mRNA aşısı olanların da belli bir zamandan sonra antikorlarının düşebileceğini hep öngörmüştük. Bilim Kurulu’nda tartışıp bu kararı aldık.” şeklinde konuştu. Yiyit, “3. dozları vakti geldiğinde iyi bir şekilde uygulayabilirsek Kovid’in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz, hatta yok edeceğiz. Bu trend bozulmazsa onu mevsimsel bir hastalığa doğru itebiliriz.” diye konuştu.

Gerekirse 4. dozu da olurum

İzmir’de de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğine gelen vatandaşlar doktorların yaptığı kontrollerin ardından hatırlatma dozlarını oldu. Aşı olan 61 yaşındaki Selma Yılmaz, “Kovid-19’a yakalanmadım. 4. doz aşı açılırsa onu da olurum. Çünkü sağlıklı kalmak istiyorum. Aşı karşıtlarına Allah akıl versin.” dedi. Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlardan 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, “Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın.” ifadesini kullandı. Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi.

İstanbul kızarıyor

İstanbul’da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaşan kentte, geçtiğimiz ay başında bu oran 251 idi. Her geçen gün tırmanışa geçen vaka sayıları dolayısıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası yine kızardı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Ümraniye ve Sultangazi gibi birçok ilçe yüksek riskli yerler olarak gösteriliyor.

#BioNTech
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