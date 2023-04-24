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Binlerce kişi toplu şekilde AK Parti'ye katıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde binlerce kişi toplu halde AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Gündem 24.04.2023, 19:51
Binlerce kişi toplu şekilde AK Parti'ye katıldı

Şanlıurfa'nın önemli ilçelerinden Akçakale'de de binlerce kişi 14 Mayıs öncesi AK Parti'yi destekleme kararı aldı. Ayhan ailesinin önde gelen isimlerinden olan önceki dönem Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, "Herkes küskünlüğü bir tarafa bırakıp geçmişe sünger çekmeli ve 14 Mayıs için AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmeli" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Abdulkadir Emin Önen, AK Parti ilçe teşkilatı ve binlerce vatandaş katıldı. İlçe girişinde toplanan ve ardından yürüyerek AK Parti Seçim Bürosuna gelen Ayhan ailesi mensupları 14 Mayıs'ta kararlarının net olduğunu ifade etti. Kalabalığı karşılayan AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, herkese teşekkür ederek, katılımdan onur duyduklarını ve hizmet aşkıyla her kesime hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

BAŞAK: 14 MAYIS’TA TARİH YAZACAĞIZ

AK Parti Milletvekili adayı Hikmet Başak, birlik ve beraberlik içerisinde 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın her köşesinde olduğu gibi Akçakale'de de tarih yazacaklarını ifade ederek. “Bu birliktelik ile Allah’ın izni ile 14 Mayıs’ta tarih yazacağız. Akçakale yine Türkiye’de rekor kıracak ve 14 AK Parti Milletvekilini Meclise gönderecektir. Bizleri kırmayıp AK Parti ailemize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÖNEN: HEP BİRLİKTE BÜTÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Önen ise, AK Parti ailesi olarak her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini buradaki coşkudan anladıklarını belirterek, “Ayrılık gayrılık Müslüman’a yakışmaz. Nifak ekmek Müslüman’a yakışmaz. Bizler burada olmayan herkese gideceğiz, buradaki birlikteliğimizi anlatacağız. Allah'ın izniyle bu bir dava birlikteliğidir. Bu davanın da bir neferi olarak bu kardeşinizi, gerek Hikmet Başak olsun bu kardeşiniz olsun kabul ederseniz, hep beraber hakkınızı hukukunuzu isteklerinizi taleplerinizi, en başta birin değil binin işleri olan bütün ülkemizin sorunlarını hangi noktada ne gerekiyorsa, elbirliği ile takım ruhu içerisinde hep birlikte aşacağımıza söz veriyoruz" dedi.

AYHAN: 14 ADAYIMIZI DA MECLİSE YOLLAYACAĞIZ

Önceki dönem Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, aile olarak her yapıcı bir şekilde bir araya geldiklerinin altını çizdi. Ayrıştırıcı olmayacaklarını vurgulayan Ayhan, “Biz kimsenin yerine talip değiliz. Biz kendimiz çalışacağız ve Cumhurbaşkanımıza AK Partimize ne kadar fazla oy getiririz onun hesabı ve hedefindeyiz. Hedefimiz 14 vekilimizin mecliste olması. Herkes küskünlüğü bir tarafa bırakıp geçmişe sünger çekmeli" diye konuştu.

#Akçakale
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