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Binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kars'ta, Sarıkamış şehitlerini anmak için yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havada meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Gündem 07.01.2022, 23:08 07.01.2022, 23:23
Binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında, şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerine aldıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden askerler de meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, protokol ve vatandaşlar ellerinde meşalelerle yürüdü.

''Büyük kahramanlık destanı yazdılar''

Farklı kentlerden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyleyerek, "Bugün bize bıraktıkları ülkeyi, bizde onların bıraktığı büyük bir emanet olarak sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar hakikaten büyük kahramanlık destanı yazdılar, donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu, çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin eseri olduğunu düşünüyorum" dedi.

''Çok büyük manevi bir değere sahibiz''

Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkmak için gayret etmek gerektiğini ifade eden Öksüz, "Bizler hep birlikte Sarıkamış şehitlerine layık olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etmek, korumak, kollamak, istikbalimizi ve istiklalimizi korumak için var gücümüzle çalışacağız. Onların bıraktığı emanetleri daha yükseklere inşallah hep birlikte taşıyacağız. Bugün Sarıkamış'ta tüm vatandaşlarımızın, verdiği şu birlik beraberlik mesajı gelecek için en büyük güvencedir, en büyük umuttur. Onlarla ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de duygusal bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok büyük manevi bir değere sahibiz. Birlik ve beraberliğimizi buradan tüm dünyaya sesleniş olarak gösteriyoruz. Yürüyüşe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

#Sarıkamış #kars
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